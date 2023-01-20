ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض

خطف النجم سعود عبدالحميد الأنظار خلال مشاركته مع فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

مباراة كأس موسم الرياض

ولعب فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بالأمس على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وانتهت المباراة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه باللقب.

تألق سعود عبدالحميد

وظهر سعود عبدالحميد بشكل مميز في مباراة كأس موسم الرياض، ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برأسية مميزة خلال أحداث الشوط الأول.

ونال اللاعب الهلالي إشادة كبيرة على مستواه في مباراة كأس موسم الرياض، ليصبح اسم سعود عبدالحميد ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

وكتب نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور: “سعود قادر أن يلعب في أوروبا.. ثقة وقوة في الطلوع والرجوع والالتحامات ما شاء الله”، وقال الإعلامي ضيف الله الصقر: “يا جماعة والله إني أحب اللاعب سعود كمية حب وتقدير وإعجاب بهذا اللاعب السعودي المميز”.

وعلق الناقد الرياضي عمر الكاملي: “اللاعب الشاب والأبرز محليًا وخليجيًا وعربيًا وآسيويًا.. سعود عبدالحميد اللاعب الوحيد الذي تأثرت برحيله.. خسارة أن يرحل مثل هذا النجم الشاب”.

وقال بندر القحطاني: “سعود عبدالحميد لاعب غير طبيعي بمواصفات لاعب محترف عالمي وأفضل ظهير في الدوري السعودي وحرام أنه غير محترف في الخارج”.