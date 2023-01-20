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لاقى إشادة كبيرة على مستواه

ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض

2023-01-20 الساعة 1:58
ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم سعود عبدالحميد الأنظار خلال مشاركته مع فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

مباراة كأس موسم الرياض

ولعب فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بالأمس على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وانتهت المباراة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه باللقب.

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باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض
تتويج سان جيرمان – المصدر @RiyadhSeason

تألق سعود عبدالحميد

وظهر سعود عبدالحميد بشكل مميز في مباراة كأس موسم الرياض، ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برأسية مميزة خلال أحداث الشوط الأول.

رونالدو
رونالدو – المصدر @RiyadhSeason

ونال اللاعب الهلالي إشادة كبيرة على مستواه في مباراة كأس موسم الرياض، ليصبح اسم سعود عبدالحميد ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض
سعود – المصدر @RiyadhSeason

وكتب نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور: “سعود قادر أن يلعب في أوروبا.. ثقة وقوة في الطلوع والرجوع والالتحامات ما شاء الله”، وقال الإعلامي ضيف الله الصقر: “يا جماعة والله إني أحب اللاعب سعود كمية حب وتقدير وإعجاب بهذا اللاعب السعودي المميز”.

سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض
سعود

وعلق الناقد الرياضي عمر الكاملي: “اللاعب الشاب والأبرز محليًا وخليجيًا وعربيًا وآسيويًا.. سعود عبدالحميد اللاعب الوحيد الذي تأثرت برحيله.. خسارة أن يرحل مثل هذا النجم الشاب”.

وقال بندر القحطاني: “سعود عبدالحميد لاعب غير طبيعي بمواصفات لاعب محترف عالمي وأفضل ظهير في الدوري السعودي وحرام أنه غير محترف في الخارج”.

سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض
سعود

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