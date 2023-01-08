عائق قد يبعد زيدان عن تدريب المنتخب الأمريكي

دخل أسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب أمريكا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

زيدان مرشح لتدريب أمريكا

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد: “زيدان ارتبط بقيادة منتخبي البرازيل والبرتغال خلال الفترة الماضية، كما أنه مؤخرًا بات أحد المرشحين لتدريب الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن حاجز اللغة قد يعطل تولي زيدان لتدريب الولايات المتحدة، خاصة أنه وفقًا لتقارير سابقة رفض عروضًا من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لنفس السبب.

وأضافت “ليكيب”: “الولايات المتحدة الأمريكية شاركت بمنتخب شاب في كأس العالم 2022، ولديها طموح بتقديم مستوى أفضل في نسخة 2026، لذا يريدون أن يكون النجم الفرنسي على رأس المشروع الجديد”.

وكان منتخب أمريكا الأول لكرة القدم قد ودع منافسات مونديال قطر 2022 من دور الـ16 بعد خسارته ضد هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ضياع حلم تدريب فرنسا

وابتعد زيدان عن التدريب طوال الفترة الماضية، حيث كان يحلم بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الأمر الذي دفعه للانتظار إلى بعد المونديال، ومعرفة مصير المدير الفني ديديه ديشامب.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالأمس، عن استمرار المدير الفني ديديه ديشامب مع الديوك حتى عام 2026، في ظل النتائج المميزة التي حققها، وكان آخرها التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022.