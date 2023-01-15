عادة شتوية شائعة تسبب فقدان الوعي

استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022 حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
حذر استشاري التغذية عبدالعزيز العثمان، من عادة شتوية شائعة يعتاد عليها المواطنون مع برودة الأجواء، قد تسبب فقدان الوعي.
وقال العثمان في مقطع فيديو، على تطبيق “تيك توك”، إن السوائل مهمة جدًا في الشتاء، ونقصها يؤدي إلى الإرهاق والشعور بالإجهاد وفقدان الوعي.
وأوضح العثمان أنه يمكن معرفة نقص الماء في الجسم من لون البول، فإذا كان لونه أصفر فمعنى ذلك أن الجسم يفتقد لكمية السوائل المناسبة، مشيرًا إلى أهمية هذه السوائل في حفظ الجسم من الأمراض وحماية الكلى.
ونصح العثمان بضرورة تناول المشروبات المختلفة والخضراوات لإمداد الجسم بالسوائل المطلوبة، لافتًا إلى أن الشاي والقهوة لا يتم احتسابهما من ضمن السوائل لأن بهما نسبة كافيين.