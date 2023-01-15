Icon

استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية Icon استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة Icon المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني Icon اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية Icon مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022 Icon حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار Icon الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة Icon اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج Icon المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! Icon وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
احذروا قلة شرب السوائل

عادة شتوية شائعة تسبب فقدان الوعي

2023-01-15 الساعة 12:00
عادة شتوية شائعة تسبب فقدان الوعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر استشاري التغذية عبدالعزيز العثمان، من عادة شتوية شائعة يعتاد عليها المواطنون مع برودة الأجواء، قد تسبب فقدان الوعي.

أهمية السوائل

وقال العثمان في مقطع فيديو، على تطبيق “تيك توك”، إن السوائل مهمة جدًا في الشتاء، ونقصها يؤدي إلى الإرهاق والشعور بالإجهاد وفقدان الوعي.

قد يهمّك أيضاً
Img

رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات...

Img

غرفة حفر الباطن توفر 50 وظيفة بالقطاع الخاص

لون البول

وأوضح العثمان أنه يمكن معرفة نقص الماء في الجسم من لون البول، فإذا كان لونه أصفر فمعنى ذلك أن الجسم يفتقد لكمية السوائل المناسبة، مشيرًا إلى أهمية هذه السوائل في حفظ الجسم من الأمراض وحماية الكلى.

الشاي والقهوة

ونصح العثمان بضرورة تناول المشروبات المختلفة والخضراوات لإمداد الجسم بالسوائل المطلوبة، لافتًا إلى أن الشاي والقهوة لا يتم احتسابهما من ضمن السوائل لأن بهما نسبة كافيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية