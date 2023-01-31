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تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية 

عاصفة ثلجية تضرب أمريكا وتشل حركة 40 مليون شخص

2023-01-31 الساعة 2:44
عاصفة ثلجية تضرب أمريكا وتشل حركة 40 مليون شخص
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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يستعد الملايين في جنوب ووسط أمريكا لاستقبال عاصفة ثلجية ضارية، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إغلاق الطرق والمدارس حيث حثوا الناس على تجنب الحركة والسفر.

تضرر الملايين في المدن الأمريكية

وتؤثر العاصفة الثلجية على نحو 40 مليون شخص من تكساس وأوكلاهوما إلى أقصى الشرق مثل كنتاكي ووست فرجينيا، ويتم تحذيرهم من تراكمات الجليد الخطيرة التي من المتوقع أن تجعل الطرق بمثابة كابوس.

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وقالت دائرة الأرصاد الجوية: بالإضافة إلى ظروف السفر التي قد تكون خطرة، فإن هذه الكمية من الجليد ستؤدي إلى تلف الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الأكثر تضررًا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواجه العديد من المدن الأمريكية هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

عاصفة ثلجية تضرب أمريكا وتشل حركة 40 مليون شخص  (2)

إلغاء الرحلات الجوية

وأدت العاصفة إلى إغلاق العديد من المناطق التعليمية في منطقة دالاس فورت وورث وأوستن، وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية من مطارات تكساس وحدها مع إغلاق الطرق السريعة.

وفي المجمل، تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في أمريكا بسبب ظروف العاصفة الثلجية الخطرة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل في ولاية أركنساس، ديف باركر: العدو الحقيقي حاليًا سيكون هذا الجليد، من المحتمل أن يكون هذا وضعًا خطيرًا جدًا، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

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