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تقدمه شركة سوني

عالم افتراضي مذهل لمانشستر سيتي

2023-01-08 الساعة 10:42
عالم افتراضي مذهل لمانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة سوني أنها تطور عوالم افتراضية مذهلة لألعاب بلاي ستيشن، التي ستكون من أكبر العوالم في ميتافيرس.

عالم افتراضي

وأفاد تقرير نشره موقع “ذا فيرج”، بأنه عرضت الشركة خلال مؤتمر سي أيه أس 2023، تجربة سريعة للعالم الافتراضي لنادي مانشستر سيتي عبر الميتافيرس.

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وتعد التجربة السريعة لعالم مانشستر سيتي ما هي إلا نموذج أولي أو إثبات للمفهوم لما تعمل عليه سوني، حيث ستسمح للجماهير بالمشاركة في أنشطة نسختها الافتراضية من ملعب الاتحاد، مستخدمين شخصياتهم الرمزية.

لاعبون افتراضيون

وقال نامي إيواموتو، مدير المنتجات في سوني، إن العالم الافتراضي سينفرد بتفاعلات فريدة من نوعها، حيث سيتيح للمستخدمين التواصل بطريقة جديدة.

ويسمح العالم الافتراضي الذي عرضته سوني إظهار الملعب والشخصيات من أكثر من منظور، أكان اللاعبين أو حارس المرمى أو المشجعين.

وعرضت سوني مقطعًا آخر يظهر رصد اللاعبين باستخدام سبعة أجهزة استشعار لإعادة إنشائها رقميًا في فضاء الميتافيرس، بحسب التقرير.

شراكة سوني ومانشستر

وأُعلن عن الشراكة لأول مرة بين سوني ومانشستر سيتي، في نوفمبر 2021، فيما أشار التقرير إلى أنه بعد أكثر من عام، من غير الواضح إذا ما كان سيتاح للاستخدام، وأنه أفضل طريقة للتواصل مع المشجعين.

ونقل تقرير “ذا فيرج” بيانًا صحفيًا لسوني قالت فيه: إن المستخدمين سيتمكنون من إنشاء الصور الرمزية على هواتفهم، فيما أكد المتحدث باسم الشركة، يو كيكوتشي، في رسالة للموقع أنه سيتم طرح عالم مانشستر سيتي الافتراضي، في عام 2023.

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