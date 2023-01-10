عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030

موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين صنع في مكة والمدينة يعكس الهوية الصناعية ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية عالميًّا انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
قال العالم والباحث الدكتور زيد العثمان، الذي حقق أكثر من 17 براءة اختراع في علم النانو والتقنيات المرتبطة والكيمياء: إن هناك تطورًا كبيرًا في دعم البحث العلمي في المملكة بعد رؤية 2030.
حقق أكثر من 17 براءة اختراع..
العالم والباحث أ.د.زيد العثمان: هناك تطور كبير في دعم البحث العلمي في المملكة بعد رؤية 2030@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/n5e2SLrFoA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 9, 2023
وأفاد العثمان، خلال لقائه مع برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن رؤية 2030 شاملة، غطت جميع الجوانب، كالتعليم والصحة والبحث العلمي، مؤكدًا أن البحث العلمي كان له نصيب جيد، وسوف نصدر المعرفة للعالم.
حقق أكثر من 17 براءة اختراع..
العالم والباحث أ.د.زيد العثمان: أصبحنا ننافس في جميع المجالات العلمية، وسوف نصدر المعرفة للعالم@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dW2jiAdotk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 9, 2023
واسترسل الدكتور زيد العثمان، أن هناك أكثر من 1000 عالم سعودي يتم دعوتهم لإقامة محاضرات عالمية واستشارات علمية، مؤكدًا “أصبحنا ننافس في جميع المجالات العلمية.
أبرز اختراعات وابتكارات العالم والباحث السعودي أ.د. زيد العثمان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SsDKwaRRR1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 9, 2023
وتوصل زيد العثمان لاختراعاته خلال عمله بكرسي أبحاث المواد المتقدمة في جامعة الملك سعود، ومن بين أبحاثه في مجال الصحة توصل لتصميم خلية نانونية لقياس عينات دقيقة في حجم النانو، كما كشف مواد لتحسين الخلايا الشمسية لزيادة الطاقة واخترع مواد تساعد في تخزين المياه لفترات أطول بالتربة تصل إلى 10 أيام.