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عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030

2023-01-10 الساعة 12:48
عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

قال العالم والباحث الدكتور زيد العثمان، الذي حقق أكثر من 17 براءة اختراع في علم النانو والتقنيات المرتبطة والكيمياء: إن هناك تطورًا كبيرًا في دعم البحث العلمي في المملكة بعد رؤية 2030.

التفاصيل

وأفاد العثمان، خلال لقائه مع برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن رؤية 2030 شاملة، غطت جميع الجوانب، كالتعليم والصحة والبحث العلمي، مؤكدًا أن البحث العلمي كان له نصيب جيد، وسوف نصدر المعرفة للعالم.

واسترسل الدكتور زيد العثمان، أن هناك أكثر من 1000 عالم سعودي يتم دعوتهم لإقامة محاضرات عالمية واستشارات علمية، مؤكدًا “أصبحنا ننافس في جميع المجالات العلمية.

وتوصل زيد العثمان لاختراعاته خلال عمله بكرسي أبحاث المواد المتقدمة في جامعة الملك سعود، ومن بين أبحاثه في مجال الصحة توصل لتصميم خلية نانونية لقياس عينات دقيقة في حجم النانو، كما كشف مواد لتحسين الخلايا الشمسية لزيادة الطاقة واخترع مواد تساعد في تخزين المياه لفترات أطول بالتربة تصل إلى 10 أيام.

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