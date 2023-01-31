عاملان يرجحان كفة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

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تنطلق مساء غدٍ، مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب.
ويدخل النادي الأهلي، المباراة معتمدًا على عامل الخبرة وفوزه بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية في 3 مناسبات من أصل 7 مشاركات سابقة.
كما أن الأهلي سيعتمد على عامل التجانس بين جميع لاعبيه، للفوز على نادي أوكلاند سيتي، وهو ما نجح في تحقيقه، المدرب السويسري مارسيل كولر.
وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.
ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.
وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.
وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن المدرب السويسري مارسيل كولر سيتجه إلى استبعاد كل من المدافع المصري أيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي ” كريستو” والبرازيلي برونو سافيو من قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب.
يذكر أن الأهلي المصري وخلال 7 مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية نجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات أعوام 2006 و 2020 و 2021.
وكان الأهلي هزم نادي البنك الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب، حيث يُقدم الأهلي تحت قيادة كولر نتائج فنية إيجابية بالفترة الأخيرة.