Icon

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب Icon تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن Icon لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف Icon وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء Icon إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية Icon جوائز مباريات كأس العالم للأندية Icon عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المباراة تنطلق غدًا في مونديال الأندية

عاملان يرجحان كفة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

2023-01-31 الساعة 10:01
عاملان يرجحان كفة الأهلي ضد أوكلاند سيتي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تنطلق مساء غدٍ، مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل النادي الأهلي، المباراة معتمدًا على عامل الخبرة وفوزه بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية في 3 مناسبات من أصل 7 مشاركات سابقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مرور كويكب بحجم شاحنة بالقرب من الأرض الجمعة

Img

لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان

كما أن الأهلي سيعتمد على عامل التجانس بين جميع لاعبيه، للفوز على نادي أوكلاند سيتي، وهو ما نجح في تحقيقه، المدرب السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي - فريق الأهلي المصري

مواجهة واحدة سابقة

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي - فريق الأهلي المصري

وكانت تقارير صحفية كشفت أن المدرب السويسري مارسيل كولر سيتجه إلى استبعاد كل من المدافع المصري أيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي ” كريستو” والبرازيلي برونو سافيو من قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب.

يذكر أن الأهلي المصري وخلال 7 مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية نجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات أعوام 2006 و 2020 و 2021.

وكان الأهلي هزم نادي البنك الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب، حيث يُقدم الأهلي تحت قيادة كولر نتائج فنية إيجابية بالفترة الأخيرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎