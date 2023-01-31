عاملان يرجحان كفة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

تنطلق مساء غدٍ، مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل النادي الأهلي، المباراة معتمدًا على عامل الخبرة وفوزه بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية في 3 مناسبات من أصل 7 مشاركات سابقة.

كما أن الأهلي سيعتمد على عامل التجانس بين جميع لاعبيه، للفوز على نادي أوكلاند سيتي، وهو ما نجح في تحقيقه، المدرب السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.