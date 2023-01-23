عبدالإله المالكي يخضع لجراحة ناجحة

أعلن نادي الهلال، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي، لعملية جراحية ناجحة، اليوم الاثنين.

جراحة ناجحة لعبدالإله المالكي

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالإله المالكي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي بالدوحة، وسيبدأ برنامج العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة.

وكان عبدالإله المالكي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُصاب فيها عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي خلال عام، حيث إنه تعرض للإصابة ذاتها خلال مشاركته مع السعودية ضد اليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، شهر فبراير 2022.

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره أبها بالأمس بهدفين مقابل هدف على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 19 نقطة، ليتواجد في المركز السابع.