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بعد إصابته بالرباط الصليبي

عبدالإله المالكي يخضع لجراحة ناجحة

2023-01-23 الساعة 3:31
عبدالإله المالكي يخضع لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي، لعملية جراحية ناجحة، اليوم الاثنين.

جراحة ناجحة لعبدالإله المالكي

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالإله المالكي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي بالدوحة، وسيبدأ برنامج العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة.

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عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @Alhilal_FC

وكان عبدالإله المالكي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف.

بكاء عبدالإله المالكي
بكاء المالكي

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُصاب فيها عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي خلال عام، حيث إنه تعرض للإصابة ذاتها خلال مشاركته مع السعودية ضد اليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، شهر فبراير 2022.

عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره أبها بالأمس بهدفين مقابل هدف على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 19 نقطة، ليتواجد في المركز السابع.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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