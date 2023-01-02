عبدالرحمن غريب الأكثر صناعة للفرص في 2022

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن غريب أداء مميزًا ضمن منافسات دوري المحترفين في عام 2022، ليتصدر قائمة خاصة.

عبدالرحمن غريب في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في عام 2022، وجاء عبدالرحمن غريب في الصدارة بـ65 فرصة.

وكان يلعب عبدالرحمن غريب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري المحترفين، وانتقل إلى النصر في الميركاتو الصيفي بعد هبوط الراقي لدوري يلو لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد نجم فريق، البيروفي كريستان كويفا في المركز الثاني بـ59 فرصة، ثم نجم أبها، التونسي سعد بقير بـ47 فرصة، يليه نجم الرائد، المغربي محمد فوزير بـ46 فرصة، ونجم نادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا بـ44 فرصة.

دوري المحترفين في 2022

على الجانب الآخر، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، بعد منافسة قوية مع الاتحاد؛ لم تُحسم سوى في الجولات الأخيرة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 11 جولة هذا الموسم برصيد 26 نقطة، يليه الشباب بـ25 نقطة، إلا أنه يملك لقاء مؤجلاً، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة.