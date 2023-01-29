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قبل مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

عبدالرزاق حمدالله لا يغيب عن التسجيل بنهائي السوبر

2023-01-29 الساعة 5:28
عبدالرزاق حمدالله لا يغيب عن التسجيل بنهائي السوبر
المواطن - مروة نبيل

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يسعى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة عادته بالتألق في كأس السوبر السعودي، وهز شباك الفيحاء اليوم.

تألق عبدالرزاق حمدالله بالنهائي

وسبق أن خاض عبدالرزاق حمدالله مباراتين بنهائي كأس السوبر السعودي، خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في التسجيل، حصد اللقب في عامي 2020 و2021.

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حمدالله في السوبر السعودي
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ونجح عبدالرزاق حمدالله في الانفراد بصدارة قائمة هدافي بطولة كأس السوبر السعودي، حيث رفع رصيده إلى 3 أهداف، بعدما هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدور نصف النهائي.

ويأمل عبدالرزاق حمدالله في الصعود إلى منصات التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، حيث إنه كان قريبًا من حصد لقب دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز، والتتويج باللقب.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إسناد مهمة إدارة نهائي كأس السوبر السعودي لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني، ويساعده جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده محمد العبكري.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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