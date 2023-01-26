عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

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يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لحصد كأس السوبر السعودي.
ويُعد عبدالرزاق حمدالله اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2020 و2021، خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ما يحفزه لمواصلة التألق وحصد البطولة مجددًا.
ويطمح عبدالرزاق حمدالله في الصعود إلى منصات التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، بعدما كان قريبًا من حصد لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة.
كما أن عبدالرزاق حمدالله يحتاج إلى هدف واحد، للانفراد بصدارة قائمة هدافي بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يملك هدفين، الأول أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، والثاني في شباك الهلال.
ويلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.
ويسعى الاتحاد للاستمرار في نتائجه الإيجابية مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، فيما يطمح النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا لمواصلة تألقه، وحصد اللقب الثالث.