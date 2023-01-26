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عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

2023-01-26 الساعة 2:10
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لحصد كأس السوبر السعودي.

عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة التألق

ويُعد عبدالرزاق حمدالله اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2020 و2021، خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ما يحفزه لمواصلة التألق وحصد البطولة مجددًا.

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عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

ويطمح عبدالرزاق حمدالله في الصعود إلى منصات التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، بعدما كان قريبًا من حصد لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة.

كما أن عبدالرزاق حمدالله يحتاج إلى هدف واحد، للانفراد بصدارة قائمة هدافي بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يملك هدفين، الأول أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، والثاني في شباك الهلال.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد النصر اليوم

ويلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

ويسعى الاتحاد للاستمرار في نتائجه الإيجابية مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، فيما يطمح النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا لمواصلة تألقه، وحصد اللقب الثالث.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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