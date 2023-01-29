عبدالرزاق حمدالله يسعى لمعادلة خماسي الهلال

يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء.

عبدالرزاق حمدالله يقترب من رقم مميز

وأصبح عبدالرزاق حمدالله على بُعد خطوة واحدة من التتويج بالبطولة الأولى بقميص الاتحاد، في حالة الفوز على الفيحاء، بعدما خسر لقب دوري المحترفين في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وفي حالة فوز الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي، سيُعادل عبدالرزاق حمدالله رقم 5 لاعبين من الهلال، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد جحفلي وسالم الدوسري، من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة.

ويملك الخماسي الهلالي 3 ألقاب من كأس السوبر السعودي في أعوام 2016، 2019 و2022، فيما حصد عبدالرزاق حمدالله اللقب ذاته مرتين بقميص النصر في 2020 و2021، كما يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

الاتحاد ضد الفيحاء

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز، والتتويج باللقب.

وتشهد مباراة اليوم جائزة شايع النفيسة، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال، على أن يتوج بها لاعب من الفريق الفائز، أو للاعب الأكثر تهديفًا في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي حالة تساوي عدد الأهداف لأكثر من لاعب؛ تُمنح الجائزة لآخر لاعب سجل هدفًا لمصلحة فريقه، وفي حالة امتدادها لركلات الترجيح، يتم منح الجائزة لآخر لاعب مسجل من الفريق الفائز باللقب، وفي حال ضياع آخر ركلة، يتم منح الجائزة لحارس مرمى الفريق.