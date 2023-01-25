أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات تعليم الزلفي: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ملتقى في مدارس الرياض لتهيئة الطلاب لسوق العمل لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم ساوثهامبتون
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على فوز سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب في يناير في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
سالم الدوسري لاعب كبير لاشك لكنه لا يستحق جائزة لاعب الشهر
اذا الهلاليين انفسهم ليسوا مقتنعين فيه و يطالبونه بإعادة حساباته فكيف اللجنه تعطيه الأفضلية !؟
ما هي المعايير التي جعلت اللجنة تمنح الافضلية لسالم !؟
مع احترامي للجنة تاليسكا هو من يستحق هذه الجائزة
. https://t.co/cVwdiUtRgVقد يهمّك أيضاً
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 25, 2023
وغرد المريسل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “سالم الدوسري لاعب كبير لا شك، لكنه لا يستحق جائزة لاعب الشهر إذا كان الهلاليون أنفسهم ليسوا مقتنعين فيه ويطالبونه بإعادة حساباته فكيف اللجنة تعطيه الأفضلية؟!”.
وأضاف المريسل: “ما هي المعايير التي جعلت اللجنة تمنح الأفضلية لسالم؟! مع احترامي للجنة تاليسكا هو من يستحق هذه الجائزة”.
وحصد كل من الدوسري والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج والبرازيلي دوجلاس فريدريك حارس مرمى نادي الخليج، جوائز الأفضلية عن شهر يناير في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال الدوسري جائزة أفضل لاعب، ودوجلاس فريدريك أفضل حارس وبيدرو إيمانويل أفضل مدرب بجانب فوز متعب الحربي لاعب الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن الجولات الـ12 والـ13 والـ14.