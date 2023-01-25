عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير

علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على فوز سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب في يناير في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد المريسل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “سالم الدوسري لاعب كبير لا شك، لكنه لا يستحق جائزة لاعب الشهر إذا كان الهلاليون أنفسهم ليسوا مقتنعين فيه ويطالبونه بإعادة حساباته فكيف اللجنة تعطيه الأفضلية؟!”.

وأضاف المريسل: “ما هي المعايير التي جعلت اللجنة تمنح الأفضلية لسالم؟! مع احترامي للجنة تاليسكا هو من يستحق هذه الجائزة”.

سالم الدوسري الأفضل بيناير

وحصد كل من الدوسري والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج والبرازيلي دوجلاس فريدريك حارس مرمى نادي الخليج، جوائز الأفضلية عن شهر يناير في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونال الدوسري جائزة أفضل لاعب، ودوجلاس فريدريك أفضل حارس وبيدرو إيمانويل أفضل مدرب بجانب فوز متعب الحربي لاعب الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن الجولات الـ12 والـ13 والـ14.