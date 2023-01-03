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وزعت على محافظ

عبدالله الراجحي يكشف حجم تركة والده وطريقة توزيعها

2023-01-03 الساعة 1:10
عبدالله الراجحي يكشف حجم تركة والده وطريقة توزيعها
المواطن - فريق التحرير

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كشف عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، تفاصيل إقامة والده وقف منجز في حياته، مشيرًا إلى أنه حرص على توزيع التركة بطريقة سلسة ومقبولة من الجميع دون حدوث أي اختلافات.

وقال الراجحي، خلال لقائه مع برنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن تركة والده وزعت على مجموعات بطريقة بسيطة وسهلة جدًّا، فالأسهم وزعت كأسهم على مجموعات.

بسيطة وشفافة

واستطرد: بالنسبة للعقار كانت العملية بسيطة وشفافة؛ لأنها وزعت على محافظ حوالي 12 أو 14 محفظة، وحسب المجموعات وعددها تم توزيعها عليها عن طريق قرعة.

على صعيد آخر، نفى الراجحي أن تكون قيمة تركة والده وصلت لمبلغ 45 مليار ريال.

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