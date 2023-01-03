عبدالله الراجحي يكشف حجم تركة والده وطريقة توزيعها

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كشف عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، تفاصيل إقامة والده وقف منجز في حياته، مشيرًا إلى أنه حرص على توزيع التركة بطريقة سلسة ومقبولة من الجميع دون حدوث أي اختلافات.
عبدالله الراجحي يكشف أسباب قرار والده توزيع التركة خلال حياته، وكيف تم توزيع التركة#عبدالله_الراجحي_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/uVNHaV3GtIقد يهمّك أيضاً
— في الصورة (@almodifershow) January 2, 2023
المديفر يسأل عبدالله الراجحي: هل صحيح أن قيمة تركة والدك كانت 45 مليار؟#عبدالله_الراجحي_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/U3EPqLig6h
— في الصورة (@almodifershow) January 2, 2023
وقال الراجحي، خلال لقائه مع برنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن تركة والده وزعت على مجموعات بطريقة بسيطة وسهلة جدًّا، فالأسهم وزعت كأسهم على مجموعات.
عبدالله الراجحي يكشف أهم أصول الوقف عند توزيع تركة والده#عبدالله_الراجحي_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/7OtMvoyihx
— في الصورة (@almodifershow) January 2, 2023
واستطرد: بالنسبة للعقار كانت العملية بسيطة وشفافة؛ لأنها وزعت على محافظ حوالي 12 أو 14 محفظة، وحسب المجموعات وعددها تم توزيعها عليها عن طريق قرعة.
على صعيد آخر، نفى الراجحي أن تكون قيمة تركة والده وصلت لمبلغ 45 مليار ريال.