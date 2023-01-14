عبدالله الربيعة.. جراح أبدع في فصل التوائم الملتصقة

تصدر اسم الدكتور عبدالله الربيعة مؤشرات جوجل بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر، بعد عملية معقدة استغرقت نحو 11 ساعة، تكللت بالنجاح بعد فصل التوأمين رغم صعوبة العملية.

فصل التوأم السيامي العراقي

يأتي تصدر اسم الدكتور عبدالله ربيعة بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” ابني محمد عبدالله جاسم، بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

يذكر أن هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من العراق، وتعد الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990م، كما أن البرنامج قام بدراسة وتقييم 127 حالة من 23 دولة.

نبذة عنه

عبدالله الربيعة قضى جزءًا من عمره في عمليات فصل التوائم الملتصقة، وهي واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في العالم، حيث أجرى العديد من عمليات فصل التوائم بحسب ما نشره تقرير قناة الـ ABC News الأمريكية.

هو طبيب جراحة، ولد في المملكة ، مختص في فصل التوائم، شغل العديد من المناصب الإدارية في السعودية، لا سيما توليه منصب وزير الصحة، حيث عمل على رفع مكانة الوزارة بين الوزارات الأخرى، كما قدم خدمات صحية لجميع المرضى، وحصل على العديد من الدورات المهمة والخاصة بالجراحة على وجه التحديد، نال من خلالها محبة الناس في المملكة.