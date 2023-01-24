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عبدالمجيد الصليهم باق في النصر حتى 2026

2023-01-24 الساعة 8:24
عبدالمجيد الصليهم باق في النصر حتى 2026
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب خط وسط الفريق الأول حتى عام 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ أصفر الرياض عبر “تويتر” صورًا من توقيع الصليهم على تجديد العقد بتواجد مسلي آل معمر رئيس النادي.

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وكان الصليهم تألق في مباراة النصر والاتفاق، حيث صنع هدف الفوز للاعب البرازيلي تاليسكا.

عبد المجيد الصليهم - النصر

ويلعب الصليهم في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من نادي الشباب.

وسيواجه النصر، نادي الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين الجمعة بعد المقبلة.

عبد المجيد الصليهم

 

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