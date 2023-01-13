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جلبها رب الأسرة إلى المنزل

عبوة ناسفة على شكل أنبوب ماء تقتل أمًّا وطفلتيها باليمن

2023-01-13 الساعة 12:39
عبوة ناسفة على شكل أنبوب ماء تقتل أمًّا وطفلتيها باليمن
المواطن - فريق التحرير

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قُتلت امرأة وطفلتاها وأصيب زوجها بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل أنبوب ماء جلبها رب الأسرة إلى المنزل، وذلك في قرية المكيمنية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن.

التفاصيل

وأفاد المرصد اليمني للألغام أن امرأة وطفلتيها (إحداهما تبلغ من العمر 10 أعوام والثانية 12 عامًا) قتلن نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل أنبوب ماء جلبه رب الأسرة إلى المنزل للاستفادة منه.

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ووفقًا للعربية نت، فإن الحادثة وقعت في منزل الأسرة بقرية المكيمنية بمديرية الدريهمي في الحديدة، مشيرًا إلى أن رب الأسرة أصيب أيضًا بجروح بليغة.

وناشد المرصد الحقوقي السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية بعدم لمس أو العبث أو التعامل مع أي أجسام مشبوهة؛ حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

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