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قبل مباراتهما في كأس العالم للأندية

عدد مرات فوز الهلال على الوداد المغربي

2023-01-31 الساعة 9:02
عدد مرات فوز الهلال على الوداد المغربي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية والمغربية، مباراة الهلال والوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية حيث تُقام مساء السبت المقبل.

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موعد مباراة الهلال ضد الوداد 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في المغرب.

وسبق لـ الهلال أن لعب ضد الوداد في 5 مواجهات، حيث فاز الوداد في أول مباراة عام 1989 في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وفي عام 2005، فاز الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال العرب، وتعادل الفريقان في المغرب في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

ولعب الوداد ضد الهلال في عام 2010 في بطولة النخبة الدولية التي أُقيمت في السعودية، حيث فاز أزرق الرياض بهدف دون رد، وفي عام 2013 لعب الفريقان، مباراة ودية بالسعودية وفاز الهلال فيها بهدفين دون رد.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

نصيحة المريسل

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل نصيحة إلى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الوداد البيضاوي.

ونشر المريسل مقطع فيديو لجماهير الوداد وهي تشجع فريقها بحماس قائلًا: ” لابد على المدرب رامون دياز، وضع تكتيك مناسب لمواجهة حماس جمهور الوداد المغربي، ضمن مباريات مونديال الأندية في المغرب، حتى نواصل سيادتنا في المباريات الدولية بكأس العالم للمنتخبات والأندية، فهذا الأمر لا يهم عشاق أزرق الرياض فقط، بل يهمنا جميعنا كرياضيين سعوديين”.

وردت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على تغريدة المريسل بتعليقات مفاجئة، حيث طالبوه بالاهتمام بأمور ناديه وهو نادي النصر، وعدم التدخل في أمور أزرق الرياض.

وعُرف عن المريسل المنتمي لنادي النصر بأنه دائمًا ما يثير الجدل وقلق جماهير الأزرق بأخبار عن الفريق العاصمي تستعرض المشاكل وما يُعاني منه النادي سواء كانت المشاكل متعلقة بالجانب الفني أو بالجانب الإداري للفريق.

وأكدت جماهير أزرق الرياض لـ المريسل أن المدرب دياز يعرف ما يخص الفريق، ولا ينتظر نصائح من أحد، مستشهدين بفوز الفريق بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر 4 سنوات، وأن النصر الفريق المفضل لـ المريسل لم ينجح حتى الآن في الفوز بالبطولة.

نهضة بركان ضد الوداد - السوبر الإفريقي
الوداد

 

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