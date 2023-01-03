عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو”، توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم خدمات استشارية وحلول التحول الرقمي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، أن العقد الأول مع إمارة نجران بقيمة 77 مليون ريال ويمتد لمدة 60 شهرا، فيما العقد الثاني مع إمارة تبوك بقيمة 28.2 مليون ريال لمدة 36 شهراً.
وبينت أن الأثر المالي الإيجابي لهذه العقود سينعكس على الإيرادات والنتائج المالية للشركة ابتداء من الربع المالي الأول لـ2023 وحتى نهاية مدة كل عقد.