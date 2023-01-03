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لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال

2023-01-03 الساعة 11:44
عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو”، توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم خدمات استشارية وحلول التحول الرقمي.

تفاصيل العقود

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، أن العقد الأول مع إمارة نجران بقيمة 77 مليون ريال ويمتد لمدة 60 شهرا، فيما العقد الثاني مع إمارة تبوك بقيمة 28.2 مليون ريال لمدة 36 شهراً.

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الأثر المالي الإيجابي

وبينت أن الأثر المالي الإيجابي لهذه العقود سينعكس على الإيرادات والنتائج المالية للشركة ابتداء من الربع المالي الأول لـ2023 وحتى نهاية مدة كل عقد.

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