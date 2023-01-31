عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب

اشتبهت شرطة مقاطعة بافاريا الألمانية، في شابة من أصول عراقية تبلغ من العمر 23 عامًا، أقدمت بمساعدة شريك لها على قتل شابة جزائرية تشبهها.

التفاصيل

وعثرت الشرطة في وقت سابق من العام الماضي على جثة الشابة الجزائرية التي تبلغ من العمر 23 عامًا، مقتولة بسكين داخل سيارة في مقاطعة بافاريا، جنوب ألمانيا.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة، بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

وبعد تشريح الجثة، في اليوم التالي، اتضح أن الضحية امرأة أخرى، وهي شابة جزائرية تعمل مدونة في مجال الموضة والجمال، وأن القتيلة المزعومة حية.

مؤامرة

وكشفت تحقيقات شرطة إنغولشتات بمقاطعة بافاريا، أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة، رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها، فيما لا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي من شهر أغسطس من العام الماضي.

وأفادت الشرطة أمس الاثنين، أن المحققين ينطلقون من فرضية أن المشتبه بها كانت ترغب في التخفي بسبب مشكلات عائلية، وادعت وفاتها على غير الحقيقة لتتمكن من ذلك.

وبينت الشرطة أن الشابة الألمانية من أصول العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها.

واسترسلت الشرطة أن المشتبه بها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللواتي يمكن أن يفين بالغرض، نظرًا إلى كونهن يشبهنها، وحاولت عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية، إقناعهن بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن.

وتوجهت المشتبه بها مع شريكها إلى منطقة هايلبرون جنوب لاصطحاب الشابة المختارة من منزلها.

وفي طريق العودة، استدرجت الضحية للخروج من السيارة، وجرى قتلها في الغابة، بعدد كبير من الطعنات، ثم واصل المشتبه بهما طريقهما إلى إنغولشتات، حيث عُثر على الجثة في أغسطس الماضي في السيارة.