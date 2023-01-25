عراقي يقتل عائلته بالكامل متأثرًا برواية نجيب محفوظ

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كشفت وسائل إعلام عراقية، أن شابًّا عراقيًّا قتل والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص، فجر الثلاثاء، في جنوب البلاد، مدعيًا أنه أقدم على الجريمة بعد قراءته رواية للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ.
ووفقًا لرياض العكيلي، مدير المكتب الإعلامي لمحافظ واسط، فإن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قام بقتل أفراد عائلته في منزلهم في منطقة حي النفط مركز مدينة الكوت بالمحافظة. وأضاف العكيلي أن القتلى هم والدة الشاب وأخ وأختان.
ولفت إلى أن القاتل، وهو يتيم الأب، ادعى خلال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، أنه أقدم على تلك الفعلة متأثرًا برواية لنجيب محفوظ، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام العراقية.
ولم يوضح المسؤول العراقي اسم الرواية التي كان يشير إليها الشاب.
والشاب يدعى علي حبيب، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم: والدته وشقيقه وشقيقتاه”.
ووقعت الجريمة بعد منتصف ليل الاثنين بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران.