عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

لا يزال معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، يشهد عروضًا نادرة وفعاليات مميزة للزوار.

ونشر الأمن العام، عدة صور لأقدم الدوريات الأمنية الميدانية في المملكة، والتي جاءت تحت مسمى “الدوريات والنجدة”، حيث يعرضها معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

خدمات الداخلية

وتقدم وزارة الداخلية لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير الجاري.

وتستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، كما تتيح لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

كما تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ضمن المعرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إذ تتضمن مشاركتها تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وعرضًا حيًا حول الإسعافات الأولية، يتضمن التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى عرض مواد توعوية مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلًا عن وجود الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ وقياس للعلامات الحيوية.