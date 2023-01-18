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بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة

عرض مذهل للمجندات في حفل تخرجهن بالمديرية العامة للسجون

2023-01-18 الساعة 6:07
عرض مذهل للمجندات في حفل تخرجهن بالمديرية العامة للسجون
المواطن - فريق التحرير

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الخريجات وهن يقدمن عرضًا عسكريًا مميزًا يوضح المهارات العسكرية التي حصلن عليها خلال فترة التدريب، فضلًا عن أداء القسم.

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مهارات ميدانية

وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.

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