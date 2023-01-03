المملكة تدين الممارسات الاستفزازية لمسؤول إسرائيلي اقتحم باحات الأقصى عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب الإندبندنت: طالبان تشن حربًا ضد المرأة الأفغانية استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس المهد غدًا الهلال الأحمر يباشر 39756 حالة بمنطقة مكة المكرمة وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي تعليم الدوادمي: استمرار الدراسة المسائية اليوم عن بُعد الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32
مع ساعات الصباح الأولى في عروس الشمال حائل، أضفى الضباب جمالًا على طبيعة المكان.
وصاحب ذلك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عموم المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة – بمشيئة الله تعالى – مهيأةً لهطول الأمطار.