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عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب

2023-01-03 الساعة 2:30
عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب
المواطن - واس

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مع ساعات الصباح الأولى في عروس الشمال حائل، أضفى الضباب جمالًا على طبيعة المكان.

أمطار غزيرة

وصاحب ذلك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عموم المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة – بمشيئة الله تعالى – مهيأةً لهطول الأمطار.

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