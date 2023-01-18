عشاق Attack on Titan على موعد مع مفاجأة في مارس

شارك منتجو Attack on Titan تحديثًا جديدًا مع المعجبين حيث كشفوا عن موعد عودة الجزء الأخير من الموسم الرابع إلى شاشات.

وكان من المعروف أن الموسم الرابع تم تقسيمه إلى 3 أجزاء، وعلى ما يبدو فإن النصف الثالث سيُقسم هو الآخر إلى دفعتين، وسيتم عرض الدفعة الأولى من الحلقات في اليابان في 4 مارس.

أما الدفعة الثانية فلم يُحدد موعدها بعد، لكن من المرجح أن تُعرض في وقت لاحق من هذا العام.

وعرض الحساب الرسمي لـ Attack on Titan مقطعًا دعائيًا للموسم الجديد، مما منح الجمهور لمحة عن المواجهة الملحمية المقبلة التي ستكون بداية النهاية للأنيمي الذي استمر لعقد من الزمان، وحقق شهرة ونجاحات كبيرة.

بداية النهاية لـ Attack on Titan

ومن المحتمل أن يمثل هذا الجزء نهاية تيتان، على الأقل على الشاشة الصغيرة التي تم عرض هذه السلسلة لأول مرة عليها في أبريل 2013.

موعد عرض Attack on Titan في السعودية

سيتم عرض الحلقة الأولى في 4 مارس في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وستتوفر عبر Crunchyrol بعد فترة وجيزة من عرضها الرسمي باليابان.

ويُذكر أن أتاك أون تايتان قد اكتسبت شعبية جارفة جعلته ضمن قائمة أفضل مسلسلات الأنمي على الإطلاق، وقد صدرت المانجا التي تحمل نفس الاسم في 139 فصلاً، ويجب تغطية الفصول العشرة الأخيرة في المشاهد القادمة.