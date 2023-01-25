عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض

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قبضت شرط منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على 6 مواطنين لسرقتهم دراجات نارية واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.