ندد الكاتب والإعلامي عضوان الأحمري بمواقف البعض من استقطاب المملكة للكفاءات في شتى المجالات، وآخرهم انضمام اللاعب كريستيانو رونالدو للدوري السعودي محترفاً في صفوف النصر.

رونالدو أهم

وقال الأحمري ، في تغريدة عبر “تويتر”: “خطيب جمعة في فلسطين يبكي بسبب تواجد رونالدو في الدوري السعودي، وحسن نصر الله يتساءل اليوم وهو يتسول المال: هل رونالدو أهم للسعودية من لبنان؟”.

وتابع عضوان الأحمري “أتمنى أن لا يخرج ثالث ويقول رونالدو العرب للأمة العربية، على وزن نفط العرب للعرب”.

الصياح في كل مكان

وانهالت التعليقات على تغريدة الأحمري، حيث غرد خالد العطوي بقوله “الصياح بكل مكان”، وقال عامر آل علي مندداً بموقف حزب الله “نعم رونالدو أهم”.

وقال محمد القحطاني “يعلم الله أني في قمة سعادتي وهو يتباكى كالطفل ..”.