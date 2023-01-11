عطل الـ 120 دقيقة يعيد أجواء 11 سبتمبر في أمريكا 

تأزم قطاع الطيران في أمريكا، اليوم الأربعاء، بسبب ما يبدو أنه مجرد عطل تقني استمر لمدة 120 دقيقة، لكن في الواقع، فإن عمق الأزمة تبدو ظاهرة في تصريحات بعض المسؤولين والطيارين الذين أكدوا على أوجه الشبه بين هذا الحادث وبين 11 سبتمبر 2001.

أوجه التشابه بين الحادث و11 سبتمبر

وقال نائب رئيس جمعية الطيارين في ساوث ويست إيرلاينز، مايكل سانتورو، إن المسافرين سيشعرون بتأثير ضخم للواقعة، مضيفًا لشبكة فوكس نيوز: آخر مرة أوقفنا فيها جميع الطائرات كانت في 11 سبتمبر، حيث لم تكن هناك طائرة واحدة في سماء أمريكا.

وقالت لجنة مقاطعة كاناوا في فيرجينيا الغربية: لم نشهد مثل هذا الوقف لجميع الطائرات منذ 11 سبتمبر، هذا الأمر بغاية الأهمية.

وتابعت: نحث الأشخاص المسؤولين عن نظام NOTAM، على إصلاح هذه المشكلة بسرعة، حسب ما أوضحت قناة wsaz الأمريكية.

كما أعرب طيارون عن قلقهم من الواقعة، وقال أحدهم لشبكة فوكس: جميع الرحلات الجوية الأميركية الدولية لن تذهب إلى أي مكان، ولا يوجد لدينا ما يشير إلى موعد تغير ذلك.

وقال مراسل الشبكة: في حديثي مع الطيارين، قالوا إنهم لم يروا قط هذا النوع من التوقف للطيران وبسبب مثل هذه المشكلة، بحسب موقع سكاي نيوز.

تعطيل الرحلات الجوية

وأدى عطل تقني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

وتأثرت أكثر من 4 آلاف رحلة جوية حتى الآن، بسبب العطل الذي طغى على الولايات المتحدة.