عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي

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أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في تطبيق المصرف والمباشر للأفراد.
وقال المصرف في بيان له عبر تويتر: نفيدكم بوجود عطل فني حاليًّا في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع الصراف الآلي، ونعمل حاليًّا على إصلاحه.
وقدم المصرف اعتذاره عن أي إزعاج يترتب على ذلك لعملائه.