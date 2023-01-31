عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي

أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في تطبيق المصرف والمباشر للأفراد.

عمل على الإصلاح

وقال المصرف في بيان له عبر تويتر: نفيدكم بوجود عطل فني حاليًّا في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع الصراف الآلي، ونعمل حاليًّا على إصلاحه.

وقدم المصرف اعتذاره عن أي إزعاج يترتب على ذلك لعملائه.