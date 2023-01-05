Icon

135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
غرائب
أنقذ عائلته من الموت

عطل مفاجئ يجبر طياراً على الهبوط بطريق سريع

2023-01-05 الساعة 10:54
عطل مفاجئ يجبر طياراً على الهبوط بطريق سريع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هبط بروك بيترز، 18 عامًا، بطائرة تحمل أبناء عمومه وجدته، اضطراريًا على طريق سريع جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من حصوله على رخصة طيار.

عطل مفاجئ

وأثناء تحليق الأسرة على ارتفاع 5500 قدم في الهواء، تعطل محرك الطائرة فجأة. وقال بيترز إنه سمع صوتًا من المحرك، وفقد بعد ذلك مباشرة القوة التي يولدها المحرك.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد عقد قران ولي العهد الأردني من خطيبته السعودية

Img

نانسي عجرم في الرياض للمشاركة في أضخم حفل غنائي

وأضاف بيترز، الذي يتمثل هدفه الوظيفي في أن يصبح طيارًا، أنه سمع جدته تبكي، فحاول ضبط أعصابه والتركيز على عملية الهبوط الاضطراري، حسبما نقلت شبكة “سي بي إس”.

هبوط اضطراري

واضطر الطيار  للهبوط الاضطراري على أحد أشهر الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الطريق 66. وبعد نجاح الهبوط، قال بيترز إن رسالته للآخرين بسيطة: ابق هادئًا، وتذكر تدريبك وثقتك بالله.

وأوضح أن أبناء عمه كانوا يزورونه، وخططوا لرحلة على بعد حوالي 60 ميلًا من مطار “آبل فالي” إلى مطار “ريفرسايد”.

طريقة للنجاة

وتابع بيترز: هناك حقول أسفل الطائرة، لكن كوني من المنطقة، أعلم أن هناك صخوراً وأشجاراً أيضًا في كل مكان، إذا هبطت، فسوف نتعرض لإصابات خطيرة، وستدمر الطائرة بالكامل.

وهكذا قرر بيترز أن أفضل فرصة للهبوط كانت الطريق السريع 66، رغم أن السيارات تتحرك بالاتجاهين وأسلاك الهاتف متشابكة بشكل معقد.

الهبوط السلس

ووصف بيترز عملية الهبوط بأن كل ما كان عليه فعله في هذه المرحلة هو التباطؤ. كان الهبوط سلسًا مثل أي هبوط آخر.

وأشار بيترز إلى أن ابن عمه وجدته البالغة من العمر 77 عامًا أصيبوا بالصدمة، لكنهم لم يصابوا بأذى.

وختم بيترز بالقول إنه اتصل بالنجدة، ووصلت شاحنة إطفاء للمساعدة في تحريك الطائرة بعيدًا عن الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...
العالم

بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...

العالم
السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية
السعودية اليوم

السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية

السعودية اليوم
المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...
السعودية اليوم

المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...

السعودية اليوم
وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة
العالم

وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة

العالم
طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...
العالم

طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...

العالم
فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023
السعودية اليوم

فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023

السعودية اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

العالم