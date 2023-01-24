ما مصير الأطفال المضبوطين أثناء تسولهم في الأماكن العام؟

أوضح متحدث شرطة الرياض وحملة مكافحة التسول، الرائد خالد الكريديس، عقوبة التسول لغير السعوديين.

الإبعاد والمنع من دخول المملكة

وقال الكريديس خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن عقوبة التسول لغير السعوديين، الإبعاد والمنع من دخول المملكة مرة أخرى، لغير الحج والعمرة.

العقوبة تصل لسجن 6 أشهر

وتابع: عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال، والتسول ضمن مجموعة السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، ثم يتم الإبعاد خارج المملكة.

مصير الأطفال

من جانب آخر، أوضح متحدث مكافحة التسول، مصير الأطفال الذين تم ضبطهم أثناء تسولهم في الأماكن العامة.

وأضاف الكريديس: هناك وحدة الحماية الاجتماعية تعالج الحالات، ونظام مكافحة التسول نص على دراسة الحالة، من حيث الاحتياج فإذا كانوا مواطنين يتم إرشادهم للجهات الخيرية الرسمية والتعامل معهم.

وتابع: كل من يتم ضبطهم يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم إذا تطلب الأمر، وتقديم الإعاشة اللازمة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأضاف: الأشخاص الذين يتم ضبطهم في أفراد الأسرة الواحدة، يتم إحالتهم إلى إدارة الوافدين تتولى المهام كجهة مختصة فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وكل من تم ضبطه في هذه العملية يكونون مخالفين لأنظمة العمل والإقامة.