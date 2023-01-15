ضبط مواطنين لعرضهما وتروجيهما مواد مخدِّرة عبر شبكات التواصل

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضُبِطَ بحوزتهما سلاحان ناريان وطلقات حية ومبلغ مالي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.