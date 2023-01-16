عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين في القنفذة

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قبضت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود، (4) من الجنسية الإثيوبية و(4) من الجنسية الصومالية و(2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَنْ نقلَهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
دهام
رحت فيها يابغل بشر امك بالسجد والغرامه خاين وطن السجن والغرامه قليله بحقك يجب ارسالك الى اثيوبيا او الصومال او اليمن للعيش به