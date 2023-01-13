عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 7 مخالفين في الباحة

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قبضت شرطة محافظة قلوة في منطقة الباحة على مواطن لنقله في مركبة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.