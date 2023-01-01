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علم تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-01 الساعة 12:19
علم تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

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الوصف الوظيفي 

لبناء مكانة في السوق من خلال تحديد موقع ، وتطوير ، وتحديد ، والتفاوض ، من أجل إقامة علاقات تجارية وزيادة حصتها في سوق Elm. بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الشركة الحالية من خلال ابتكار خدمات ومنتجات جديدة. يجب تحقيق ذلك ضمن رؤية المنظمة ورسالتها وقدراتها. تقديم الدعم الكامل للزملاء من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لشركة Elm ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
 

المؤهلات والخبرة

  • درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسب / المالية
  • يفضل 4-5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المبيعات وتطوير الأعمال أو مجال مشابه
  • مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.

رابط وطريقة التقديم

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة عبر الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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