علم تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة عبر الرابط التالي:
رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )