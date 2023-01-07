على ذمة ديلي ميل: صندوق الاستثمارات العامة قد يشتري WWE

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لإتمام صفقة جديدة في عالم الرياضة، وهذه المرة في مجال المصارعة المحترفة.

وتابعت الصحيفة قولها إنه إذا طرح اتحاد المصارعة العالمي WWE نفسه للبيع فقد يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المشترين المحتملين.

توسع السعودية في عالم الرياضة

وأضاف التقرير: يتحكم الصندوق في أصول مليارية، وبعض من أكثر عمليات الشراء الواضحة التي قام بها في السنوات القليلة الماضية هي الأصول الرياضية.

وأردف: في عام 2021، أصبحت السعودية المالك الأكبر لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وفي عام 2022، قاموا بتمويل بطولة LIV Golf التي تنافس نظيرتها الأمريكية PGA باعتبارها منافسة الغولف الأولى في العالم.

واستطرد التقرير: عززت المملكة WWE علاقتهما في العقد الماضي، ما يعني أن الدولة مهتمة بالفعل بعالم المصارعة الذي يحظى باهتمام جيد في المملكة والمنطقة أيضًا.

وقالت الصحيفة: في عام 2018، استضاف استاد الملك عبد الله الدولي في جدة WWE ‘Greatest Royal Rumble’ والذي كان أول حدث WWE يقام في المملكة.

ومنذ ذلك الحين، التزمت WWE لاحقًا بسلسلة من الفعاليات المعروفة منها WWE Crown Jewel بجانب صفقة مدتها عشر سنوات.

ويتم القيام بجميع هذه الصفقات كجزء من رؤية السعودية 2030 في إطار تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز قطاعات معينة.

ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت الشركة التي مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت أن المدير التنفيذي السابق، فينس ماكماهون، سيعود إلى مجلس الإدارة، بعد أن تقاعد من مجلس إدارة WWE في يوليو.

مشترون آخرون محتملون

ويُذكر أن تقرير موقع Front Office Sports وضع أيضًا كلًا من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أمازون وكومكاست وFox Corporation و Liberty Media و Endeavour و CAA كمقدمي عروض محتملين لشراء WWE.