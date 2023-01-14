علي الأسمري: لن نبارك لأنفسنا إلا بالصعود لـ دوري روشن

أكد علي الأسمري لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على أن لاعبي الراقي لن يباركوا لأنفسهم إلا بتحقيق هدفهم وهو الصعود لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية الموسم الحالي.

علي الأسمري يُطمئن الجماهير

وتحدث علي الأسمري بعد فوز الأهلي على الفيصلي اليوم في دوري يلو: ” الراقي عانى في بعض الأوقات من ظروف خارج الإرادة، في مباراة القادسية كنا نُعاني من طرد أحد اللاعبين ولكننا قاتلنا ونجحنا في إحراز هدف التعادل، ومن المهم الاستمرار على هذا المنوال وتحقيق النتائج الإيجابية فقط في المباريات المقبلة”.

وأضاف نجم الراقي: “نريد إرضاء جماهير الأهلي، وسنقاتل من أجل الصعود لدوري روشن، هذا هو هدفنا وهذا هو مكان الأهلي الطبيعي، جماهيرنا لا تُقصر دائمًا تدعمنا في كل المباريات”.

وكان الأهلي تفوق على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

وعند حلول الدقيقة السابعة والعشرين، تمكن هيثم عسيري من إحراز الهدف الأول لـ الراقي بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل كاسيانو هدف التعادل لنادي الفيصلي.

الأهلي يُعطل الفيصلي

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للتعادل الإيجابي بين الفريقين، سجل اللاعب هيثم عسيري الهدف الثاني لـ الراقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها، ليحقق الراقي فوزًا ثمينًا صعد به من المركز السادس إلى المركز الرابع وأصبح رصيده 28 نقطة.

بينما تجمد رصيد الفيصلي المتصدر عند 33 نقطة في المركز الأول.