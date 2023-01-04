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علي البليهي باقٍ في الهلال رسميًّا

2023-01-04 الساعة 11:28
علي البليهي باقٍ في الهلال رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تجديد عقد مدافعه الدولي علي البليهي لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ونشر حساب نادي الهلال فيديو للاعب وهو يعلن بقاءه مع الفريق عبر “تويتر” قائلًا: “أنا مكمل”.

وكانت بعض جماهير الأندية المنافسة انتقدت رغبة البليهي بالتجديد مع الهلال، حيث ذكرت تلك الجماهير أن البليهي سيكون بحال أفضل لو غادر الهلال بسبب معاناة النادي من الحرمان من قيد الصفقات الجديدة بسبب قضية محمد كنو.

جماهير الهلال أثنت على تصرف البليهي بالبقاء مع الزعيم، حيث وصفت الأمر بأنه لاعب وفي ولم يُرد مغادرة الفريق بسبب أزمة القيد.

وكان البليهي شارك مع المنتخب السعودي في مباريات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في مونديال قطر، حيث خرج الأخضر من البطولة من دور المجموعات متواجدًا في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

إنجازات علي البليهي

ويلعب البليهي مع نادي الهلال منذ عام 2017 قادمًا من نادي الفتح، كما فاز مع أزرق الرياض بلقبين في الدوري السعودي للمحترفين ولقب في كأس الملك، ولقبين في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد نادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في المغرب، بعد أن تم ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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