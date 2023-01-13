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علي الحبسي: اتحاد القدم السعودي يتحمل خروج الأخضر من خليجي 25

2023-01-13 الساعة 2:50
علي الحبسي: اتحاد القدم السعودي يتحمل خروج الأخضر من خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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أكد علي الحبسي، حارس نادي الهلال ومنتخب عُمان سابقًا، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يتحمل خروج الأخضر من مسابقة خليجي 25 من مرحلة دور المجموعات.

وتحدث الحبسي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “اتحاد القدم السعودي هو من يتحمل خروج الأخضر من كأس الخليج كان لابد من توضيح الأمور بصورة أكثر احترافية، إذا كان المنتخب السعودي الأول بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد هو من سيشارك، أم المنتخب الأولمبي بقيادة سعد الشهري”.

أما المدرب التونسي يوسف المناعي فقال: “لا نعرف الكواليس لا يمكنني تحميل اتحاد القدم السعودي مسؤولية الخروج من البطولة”.

وعبر حساب المنتخب السعودي في “تويتر” ذكرت الجماهير أن المنتخب السعودي بقيادة سعد الشهري لم يستفد من المشاركة في بطولة كأس الخليج، مع انتقاد أداء بعض من قوام الأخضر الذي شارك في البطولة.

وانتقدت الجماهير ضعف أداء المنتخب وتكرار نفس أخطاء مباراة العراق، في مواجهة عُمان.

وتأهل منتخبا العراق وعمان إلى دور نصف النهائي في خليجي 25 بعد احتلال كل منهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى على الترتيب، بينما أنهى المنتخب السعودي مشواره محتلًّا المركز الثالث في البطولة برصيد 3 نقاط.

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