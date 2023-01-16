عمر السومة يحل أزمة الأهلي

أبدى المهاجم السوري عمر السومة موافقته على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأهلي، ليتمكن الراقي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

جدولة مستحقات السومة

وأكدت تقارير أن قرار عمر السومة سيُساهم في حل مشكلة الأهلي؛ والحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد بالميركاتو الشتوي، خاصة أن مستحقاته المتأخرة كانت أبرز العوائق التي تواجه الإدارة.

وكان السومة قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري في الصيف الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه.

الجماهير تشكر عمر السومة

وتفاعلت جماهير الأهلي مع قرار المهاجم السوري، ليصبح اسم عمر السومة ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، حيث أشادت بتصرفه وتمنت له التوفيق مع فريقه الحالي.

وكتب عمر: “الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء.. شكراً لتاريخي عمر السومة على موافقة جدولة مستحقاته من أجل حصول النادي الأهلي على الكفاءة المالية”، وقال آخر: “السومة خط أحمر بيض الله وجهه”.

وقال نايف بن مشعل: “حصلت إدارة الأهلي على موافقة العقيد السومة لجدولة مستحقاته المالية المتأخرة، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.. الأسطورة عمر.. تغريدة أنا للأهلي والأهلي لي، ستبقى في حسابي ولن أحذفها مدى الحياة وهي تجسد علاقتي مع الأهلي.. أتعبت من بعدك يا السومة أنت رمز الوفاء”.