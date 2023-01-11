عملية طعن بالسكين في باريس

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أُصيب عدة أشخاص في عملية طعن بسكين نفذها رجل في محطة للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بتحييد المنفذ.
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصادر بالشرطة، بأن هجومًا بالسكين وقع، صباح اليوم الأربعاء، بمحطة الشمال للقطارات في باريس.
وبحسب المصادر، تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص الذي تم تحييده من قبل الشرطة بعد استخدام سلاحهم. وتم تطويق المنطقة فيما تعطلت حركة القطارات بشدة.