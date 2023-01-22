عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية في اليمن

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بدأت قوات دفاع شبوة، عملية عسكرية لتطهير مديرية نصاب بمحافظة شبوة، من العناصر الإرهابية التي نشطت مؤخرًا في المديرية بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ العربية، إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الإرهابيين الفارين من أبين.
إلى ذلك، أصيب 4 جنود من قوات دفاع شبوة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة المجازة بمركز مديرية الروضة في شبوة.
وتزامنت العملية في نصاب، مع اندلاع معارك بين القوات المرابطة في شبوة، وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة حريب جنوبي مأرب، عقب محاولة تسلل لعناصر حوثية في المديرية.