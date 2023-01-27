عم المبتعث الوليد: جثمانه سيصل إلى السعودية الأحد المقبل

روى عم المبتعث القتيل الوليد الغريبي، تفاصيل معرفتهم مقتل الوليد حيث قامت شرطة فيلادلفيا بالاتصال بوالده في الساعة الـ 12 مساءً طلبوا منه الاتصال بقسم القتل بشرطة فيلادلفيا، وبعد اتصاله أخبروه بمقتل نجله داخل الشقة دون أي تفاصيل عن الحادث.

شقة جديدة

وأوضح سلطان الغريبي، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن الوليد انتقل إلى شقة جديدة بعد عودة زملائه إلى المملكة، ورغم بقائه لمدة 5 شهور لاستكمال دراسة مادة إلا أنه لم يكن مرتاحًا بهذه المنطقة، وكان ينوي الانتقال لمكان آخر.

فيديو | عم المبتعث المقتول #الوليد_الغريبي: بعد عودة زملائه إلى المملكة انتقل الوليد إلى شقة جديدة ولكنه لم يكن مرتاحا في المنطقة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KKOaHnwje7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023

حسن الخلق

وأشار الغريبي، إلى أن الجميع يشهد للوليد بحسن الخلق سواء من قبل صاحبة المبنى وأساتذته وزملائه بالجامعة، فقد كان على خلق رفيع والابتسامة لم تفارق وجهه.

فيديو | عم المبتعث المقتول #الوليد_الغريبي: الجميع يشهد للوليد بحسن خلقه الرفيع والابتسامة كانت دائمة على وجهه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/DW3va0wcI6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023

وأضاف أن خبر مقتل الوليد لا زال تأثيره مفجعًا على والديه وعلى الجميع، واصفًا بالخبر المفجع والمؤلم.

وصول الجثمان الأحد

وفيما يتعلق بوصول الجثمان، قال الغريبي: إنهم بانتظار إصدار شهادة الوفاة، وفي حال صدرت اليوم فمن المتوقع أن يصل جثمان الوليد إلى المملكة بعد يوم غد الأحد.

ضبط المتهمة

وفي وقت سابق من اليوم، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة من جورجيا بعد مقتل المبتعث الوليد الغريبي طعنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت شرطة مدينة فيلادلفيا: إن نيكول ماري رودجرز، البالغة 19 عامًا، محتجزة الآن لديهم، ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهمًا أخرى ذات صلة.

وبحسب شبكة ABC6 news الأمريكية، فإن نيكول يعود أصلها من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا.

تفاصيل الجريمة

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث، أو ما إذا كانت تعرف الضحية، لكنها أشارت إلى أن الجريمة وقعت يوم الاثنين في الساعة 11:50 صباحًا داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة: إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ 25 عامًا مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث، وقد أُعلن مقتل الوليد الغريبي في مكان الحادث.

ويُذكر أن الشرطة كانت قد رصدت مكافأة قدرها 20000 دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها، لافتة إلى أن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.