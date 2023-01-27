Icon

شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته Icon لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية Icon رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي Icon مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد Icon قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات Icon هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي Icon الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب Icon الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة Icon بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا Icon 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حال صدور شهادة الوفاة اليوم

عم المبتعث الوليد: جثمانه سيصل إلى السعودية الأحد المقبل

2023-01-27 الساعة 7:13
عم المبتعث الوليد: جثمانه سيصل إلى السعودية الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى عم المبتعث القتيل الوليد الغريبي، تفاصيل معرفتهم مقتل الوليد حيث قامت شرطة فيلادلفيا بالاتصال بوالده في الساعة الـ 12 مساءً طلبوا منه الاتصال بقسم القتل بشرطة فيلادلفيا، وبعد اتصاله أخبروه بمقتل نجله داخل الشقة دون أي تفاصيل عن الحادث.

شقة جديدة

وأوضح سلطان الغريبي، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن الوليد انتقل إلى شقة جديدة بعد عودة زملائه إلى المملكة، ورغم بقائه لمدة 5 شهور لاستكمال دراسة مادة إلا أنه لم يكن مرتاحًا بهذه المنطقة، وكان ينوي الانتقال لمكان آخر.

حسن الخلق

وأشار الغريبي، إلى أن الجميع يشهد للوليد بحسن الخلق سواء من قبل صاحبة المبنى وأساتذته وزملائه بالجامعة، فقد كان على خلق رفيع والابتسامة لم تفارق وجهه.

وأضاف أن خبر مقتل الوليد لا زال تأثيره مفجعًا على والديه وعلى الجميع، واصفًا بالخبر المفجع والمؤلم.

وصول الجثمان الأحد

وفيما يتعلق بوصول الجثمان، قال الغريبي: إنهم بانتظار إصدار شهادة الوفاة، وفي حال صدرت اليوم فمن المتوقع أن يصل جثمان الوليد إلى المملكة بعد يوم غد الأحد.

ضبط المتهمة

وفي وقت سابق من اليوم، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة من جورجيا بعد مقتل المبتعث الوليد الغريبي طعنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت شرطة مدينة فيلادلفيا: إن نيكول ماري رودجرز، البالغة 19 عامًا، محتجزة الآن لديهم، ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهمًا أخرى ذات صلة.

وبحسب شبكة ABC6 news الأمريكية، فإن نيكول يعود أصلها من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا.

تفاصيل الجريمة

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث، أو ما إذا كانت تعرف الضحية، لكنها أشارت إلى أن الجريمة وقعت يوم الاثنين في الساعة 11:50 صباحًا داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة: إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ 25 عامًا مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث، وقد أُعلن مقتل الوليد الغريبي في مكان الحادث.

ويُذكر أن الشرطة كانت قد رصدت مكافأة قدرها 20000 دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها، لافتة إلى أن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية