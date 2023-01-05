عنود الأسمري تنضم لقائمة الحكام السعوديين الدوليين في 2023

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الحكام السعوديين المعتمدين دوليًا في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لعام 2023، وشهدت تواجد حكمة الساحة، عنود الأسمري.

عنود الأسمري تقود مباريات الدوري

وتُعد عنود الأسمري الحكمة الوحيدة التي انضمت إلى القائمة الدولية في 2023، حيث تولت قيادة بعض مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات موسم 2022/ 2023، بجانب أغلب لقاءات دوري الدرجة الأولى للسيدات هذا الموسم.

قائمة الحكام السعوديين الدوليين

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الحكام المعتمدين لدى فيفا في 2023، وشهدت تواجد 8 حكام ساحة، 9 حكام مساعدين، 6 حكام فيديو وحكم لكرة قدم الصالات.

وجاءت القائمة كالتالي؛ عنود الأسمري، محمد الهويش، فيصل البلوي، شكري الحنفوش، سامي الجريس، تركي الخضير، ماجد الشمراني وخالد الطريس، بجانب سعد آل حيان كحكم لكرة الصالات.

وتضم قائمة الحكام المساعدين، محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، إبراهيم الدخيل، عمر الجمل، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي، خلف الشمري، سعد السبيعي وياسر السلطان.

ويتواجد في قائمة حكام الفيديو لعام 2023 كل من، محمد الهويش، فيصل البلوي، تركي الخضير، ماجد الشمراني، عبدالله الشهري وخالد الطريس.