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مع رياح وسيول وتساقط للبرد

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى الغد

2023-01-02 الساعة 2:31
عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى الغد
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المهد، ووادي الفرع، والحناكية، وبدر، والعيص، وخيبر اليوم، حيث تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.

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تحذير الدفاع المدني

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 11 صباح غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل كلًا من (المهد، وادي الفرع).

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

وكانت المدينة المنورة شهدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها السيول والأودية.

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