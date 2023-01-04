عواصف وأمطار بالشرقية ورفع درجة التنبيه لـ تحذير

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في المنطقة الشرقية، وسط توقعات باحتمال عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

مناطق التأثر

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة الجوية (الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العلا)، على أن تستمر حتى الساعة الـ 2 غدًا الخميس.

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).