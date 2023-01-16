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عودة أجهزة الووكمان برعاية سوني

2023-01-16 الساعة 10:45
عودة أجهزة الووكمان برعاية سوني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة سوني، طرح ووكمان جديد بعد أكثر من 40 عامًا من طرح أول جهاز ووكمان، والذي يشبه إلى حد ما الجهاز الذي وقع الملايين في حبه في السابق.

مميزات الووكمان

ويتيح ووكمان NW-A306، للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ليقوموا بتحميل الموسيقى أو تشغيلها أونلاين، من خلال المواقع والتطبيقات المتخصصة، مثل يوتيوب وسبوتيفاي.

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ويحتوي الجهاز على شاشة تعمل باللمس مقاس 3.6 بوصة، بالإضافة إلى أزرار على الجانب، حتى يتمكن المستخدمون من تغيير مستوى الصوت أو تبديل الأغنيات دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيوبهم.

عالي الجودة

ويعمل NW-A306 على نظام أندرويد ويتيح الوصول إلى بعض التطبيقات الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الموسيقى المهمة ومتصفح جوجل.

وقالت سوني عن جهازها الجديد: استمتع بصوت عالي الجودة من مشغل الموسيقى الأنيق.. الذي يتيح لك تنزيل وتشغيل المزيد من الموسيقى التي تحبها. بالإضافة إلى القدرة على شبك الجهاز بالإنترنت “وايفاي”، فمن الممكن أيضًا إيصاله بجهاز كمبيوتر، بحيث يمكن للمستخدمين نقل الموسيقى من كمبيوتر إلى الجهاز بالطريقة القديمة أيضًا، باستخدام كبل USB-C الذي يباع مع الجهاز.

الذكاء الاصطناعي

ويستخدم NW-A306 أيضًا الذكاء الاصطناعي لترقية ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة إلى جودة أعلى.

ويتمتع NW-A306 بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة، ويعمل بنظام التشغيل Android 12 ويأتي بلونين، الأزرق والأسود.

سعر الجهاز

وتصل تكلفة الجهاز حوالي 430 دولارًا، أي أكثر من بعض الهواتف الذكية في السوق، ولا يمكنه إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية.

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