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تورطوا في هجوم الفندق

غارات جوية تقتل 8 من داعش بأفغانستان

2023-01-05 الساعة 9:16
غارات جوية تقتل 8 من داعش بأفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص قتلوا واعتقل سبعة بعد غارات على معاقل تنظيم داعش في أفغانستان.

غارات جوية

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، عن الغارات التي نُفذت أمس الأربعاء، كان لهؤلاء الأعضاء دور رئيسي في الهجوم على الفندق الذي يرتاده الصينيون ومهدوا الطريق لأعضاء أجانب في داعش خراسان للقدوم إلى أفغانستان.

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وأضاف: الكثير من الأسلحة والمتفجرات سقطت في أيدي قوات الأمن.

اغتيال مسؤول بارز

وأعلن تنظيم داعش، في 27 ديسمبر الماضي، مسؤوليته عن اغتيال مسؤول أمني بارز في طالبان، في حادث بإقليم بادخشان في شمال أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن وكالة أعماق، المقربة من التنظيم، بأن عناصر التنظيم راقبوا عن كثب تحركات قائد شرطة طالبان في بادخشان قبل تنفيذ الهجوم.

سيارة مفخخة

ونشرت وكالة أعماق مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال قائد شرطة طالبان، عبد الحق أبو عمر، الذي يعتبر أكبر مسؤول أمني في طالبان، يقتل بسيارة مفخخة في هجوم مستهدف منذ عودة الجماعة للسلطة في عام 2021.

وقُتل اثنان على الأقل من أفراد حرسه وأُصيب اثنان آخران في الهجوم نفسه، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية التابعة لطالبان. وتم إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم على صلة بالتفجير.

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