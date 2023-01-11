غداً.. انتهاء التقديم في الدفاع المدني على رتبة جندي للنساء

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (جندي)، موضحة أن التقديم متاح حالياً وينتهي غداً الخميس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية:
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