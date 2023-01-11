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يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ

غداً.. انتهاء التقديم في الدفاع المدني على رتبة جندي للنساء

2023-01-11 الساعة 11:27
غداً.. انتهاء التقديم في الدفاع المدني على رتبة جندي للنساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (جندي)، موضحة أن التقديم متاح حالياً وينتهي غداً الخميس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

  1. جندي – مفتش سلامة.
  2.  جندي – إداري.
  3. جندي – مصور.

على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية:

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  • أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
  • أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
  • أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
  • ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
  • أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم:

  • متاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

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