Icon

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا Icon إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية Icon برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات Icon مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه Icon موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط Icon وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل Icon التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث Icon الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة Icon حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق Icon توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الاثنين

غداً.. عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد انتهاء الإجازة المطولة

2023-01-16 الساعة 9:23
غداً.. عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد انتهاء الإجازة المطولة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعود الطلاب والطالبات غداً الثلاثاء لمقاعد الدراسة بعد انتهاء ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الاثنين.

وكانت أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ الأحد الموافق 24-5-1444، حيث دخلت معها الإجازة الاعتيادية (الجمعة والسبت).

قد يهمّك أيضاً
Img

الكشخة وساعة اليد الفاخرة قد تحرمانك من الوظيفة

Img

الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

إجازات مطولة بالفصل الثاني

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني يشتمل على 3 إجازات انتهت اثنان منها، فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما فيما يتعلق ببداية إجازة الفصل الدراسي الثالث  فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم