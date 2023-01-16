غداً.. عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد انتهاء الإجازة المطولة

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يعود الطلاب والطالبات غداً الثلاثاء لمقاعد الدراسة بعد انتهاء ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الاثنين.
وكانت أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ الأحد الموافق 24-5-1444، حيث دخلت معها الإجازة الاعتيادية (الجمعة والسبت).
يذكر أن الفصل الدراسي الثاني يشتمل على 3 إجازات انتهت اثنان منها، فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.
أما فيما يتعلق ببداية إجازة الفصل الدراسي الثالث فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.